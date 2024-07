Emma D' Arcy spiega la svolta omicida di Rhaenyra in House of the Dragon 2

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 luglio 2024) -SPOILER alert - Questo articolo contiene importanti dettagli suof the2- Ed eccoci qui, al momento in cui lainterpretata daD'diventata un'. Proprio lei che ha sempre predicato l'opposto. Del resto, cos'altro ci si può aspettare dai Targaryen in lizza per il trono? Nel penultimo episodio diof The2,ha ancora dovuto affrontare una serie di pressioni crescenti. Non solo da parte dei suoi avversari, i Verdi ad Approdo del Re, ma anche da parte delle persone che la circondano e che si dichiarano dalla sua parte. Gli uomini del suo consiglio continuano a sfruttare qualsiasi occasione per minare la sua autorità. Suo figlio Jace, interpretato da Harry Collett, diventa ogni giorno più petulante.