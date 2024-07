Corte della Torre Amigazzi Partito il progetto di rilancio del simbolo di Rescaldina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) È iniziata la fase di demolizione nell’ambito deldi riqualificazionepiazza del mercato. La piazza Chiesa ha ottenuto un finanziamento in cordata con Legnano, dove i lavori riguarderanno la ex Casa del Balilla, la ex caserma di via dei Mille e un immobile confiscato alla criminalità organizzata in via Galvani, e con Parabiago, dove verrà riqualificato l’edificio a ponte in via Fratelli Rosselli, parte dell’ex calzificio Rede. Attualmente, non ci sono certezze sulla storia. L’edificio, originariamente unaa forma di C con giardino, fu costruito prima del ‘700. Nel 2007, la, in parte di proprietà comunale e in parte dell’istituto Barbara Melzi, fu sottoposta a verifica di interesse culturale dalla Soprintendenza, che non ritenne di assoggettare l’edificio a vincoli.