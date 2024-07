Pagelle nuoto Olimpiadi 2024 | Ceccon completa la collezione gioia e dolore per Benedetta Pilato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)Thomas10 e lode con bacio accademico – 100 dorso della storia per il veneto, che realizza il sogno di una vita: diventare campione olimpico. Ce l’ha fatta Thomas, gestendo alla perfezione la Finale da campione, senza mai tremare al cospetto degli attacchi degli avversari. Il migliore di tutti ha vinto senza se e senza ma.7.5 – Ci ha provato la pugliese a spingersi fino al podio, ma un centesimo di troppo è costato il bronzo. Resta comunque una prestazione di livello di internazionale per, in grado di crescere nei turni e di ottenere nella Finale la sua miglior prestazione nella sua esperienza a Parigi. Gregorio Paltrinieri 7 – Il vecchio leone vuole ancora ruggire e l’approccio alla batteria degli 800 stile libero è stato quello dei giorni migliori.