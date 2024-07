Olimpiadi Nuoto 200 mt stile libero Ragaini in semifinale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 28 luglio 2024) La gara questa sera alle 20.50 VALLESINA, 28 luglio 2024 – Centrata lada Alessandronella gara di qualificazione dei 200 mt. Sceso in acqua in corsia 2 nella terza batteria,si è piazzato al quarto posto con il tempo di 1’47” 31. In classifica generale, prima della, il nuotatore jesino è con il penultimo tempo. La gara si svolgerà questa sera alle ore 20.50. ©riproduzione riservata L'articolo200 mtinproviene da Lo sport della Vallesina.