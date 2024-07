Domani Consiglio Figc per trovare la quadra sulle riforme per cambiare il volto del calcio italiano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2024) Come riportato oggi dall”Ansa andrà in scenal’ennesima puntata di una saga che continua a riservare sorprese, ovvero ilfissato nel primo pomeriggio che rappresenterà una nuova occasione perunasu quelleche daranno un nuovoal mondo del. A partire dalla volontà già annunciata, da parte del presidente Gabriele Gravina, di sottoporre alla volontà di convocare un’assemblea per la modifica dello statuto per “favorire, nelle prossime settimane, un’approfondita e auspico fruttuosa riflessionemodifiche da attuare”, aveva detto. Una scelta che nasce principalmente dalle richieste della Lega A, che vuole una maggiore autonomia, un ordinamento dei campionati, uno statuto speciale e soprattutto un riequilibrio dei pesi e della rappresentanza degli organi che possa aumentare la quota del professionismo al 50%.