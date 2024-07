Casorezzo schianto mortale | perde la vita ventenne senegalese di Cornaredo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024)(Milano), 28 luglio 2024 – Un rettilineo da percorrere nelle prime ore della mattina, dopo una nottata passata con amici, e poi il conducente cheil controllo dell’auto in un tratto in cui la strada provinciale corre tra i campi, a cavallo degli abitati die Parabiago, la carambola e il mezzo che si ribalta più volte a bordo strada e ferma la sua corsa nei campi: ha perso lacosì, nella prima mattinata di oggi, il 23enne Ismaila Cisse, originario del Senegal, residente a. Il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo nella carambola e non ha avuto scampo.