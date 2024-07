Elena Torri storie di donne e di guerra | Un filo rosso con la mia famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) di Fabio Marchioniè nata a Lizzano in Belvedere e laureata a Bologna. Fa politica dal 2008, nel 2014 diventa la prima sindaca nella storia del comune montano. Il 6 maggio scorso, con Pendragon, ha pubblicato il primo romanzo: La vita che non hai avuto. L’opera intreccia in modo originale il dramma dellacon la vicenda di Ida Storai, nonna di, e sta avendo un buon riscontro di pubblico. Oggi il libro sarà presentato a Lizzano (Bologna), in piazzetta della Corniola, alle 18. E il 7 agosto, sempre alle 18, il giornalista Rai Loris Mazzetti discuterà con l’ autrice all’ex cottolengo di Gaggio Montano, sempre nel Bolognese. Come nasce il libro? "L’idea è affiorata quando ero sindaca, in occasione delle commemorazioni annuali che si celebrano a Lizzano, connesse agli ultimi mesi di