Milano i binari di Cadorna saranno coperti da una grande area verde | approvato il progetto di rigenerazione urbana

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Una nuova infrastruttura che copra l’dafino a via Mario Pagano e, successivamente fino alla stazione di Domodossola. È questa l’idea approvata dal Comune diche con una delibera ha aderito aldi un nuovo piano didenominata ‘Fili’. Grazie alla Regione Lombardia, Ferrovienord S.p.A. e FNM S.p.A. la proposta consiste nella realizzazione di una infrastruttura a copertura del tracciato deiferroviari che, ampliando parco Sempione, si estenderà dalla stazione difino a via Mario Pagano e poi, come da richiesta dell'Amministrazione comunale, fino alla stazione Domodossola con l’obiettivo di sanare la fratturadovuta all'attraversamento deiferroviari che arrivano fin nel cuore storico della città, e ricucire una porzione significativa del tessuto consolidato.