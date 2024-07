Marconi vertici sotto esame Lepore | Troppi voli si cambi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bologna, 26 luglio 2024 – Il fatto di voler “mantenere la governance a livello locale” non deve “significare questi risultati”, e “se occorre spendere soldi per risolvere dei problemi, allora vanno spesi”. Non solo, “se si vogliono seguire altri interessi e altri indicatori di risultato” che vanno a scapito della qualità del servizio allora “ci si assuma la responsabilità e lo si dica chiaramente ai cittadini”. E un giro di vite ainon sarebbe escluso. “Intanto io chiedo di risolvere i problemi che ci sono. Poi faremo tutte le valutazioni del caso. Non sui giornali, ma nelle sedi più opportune”.