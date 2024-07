Maionchi nella giuria di Ballando con le Stelle? Arriva lo strano video

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 luglio 2024) In questi giorni i profili social dicon lestanno ufficializzando i nuovi concorrenti pubblicando deidei vip in questione. Oggi è apparsa una clip con un volto molto noto e una didascalia particolare: “”Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro”, così MaradiCon Le“. La famosa discografica nelin questione ha svelato che tipo di giurata sarebbe acon le: “Il lavoro batte il talento, se il talento non lavora duro. Cosa posso dire da esperta giurata sugli zero? Se uno è molto giovane si più tentare di fargli capire che qualcosa non va in maniera seria dando un discutibile. Perché magari l’hai visto non preparato, non pronto, quindi bisogna lavorare molto. Perché quello che tutti si dimenticano è che si diventa ballerini o cantanti lavorando molto, ascoltando.