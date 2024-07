Elezioni Usa tutti i colpi di scena nella corsa alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cosa sta succedendo in Usa? Chi vincerà ledel novembre 2024? Quanto è genuino il sostegno per Trump e Harris riportato a giorni alterni dai media? Le risposte, sempre difficili, sono rese ancor più confuse da un mese molto dinamico sotto il profilo mediatico e politico. Dal 27 giugno al 21 luglio laè stata scossa da una serie di terremoti con pochi precedentistoria statunitense: prima il panico democratico per le difficoltà di Joe Biden nel dibattito televisivo, poi l’attentato a Donald Trump, la convention repubblicana che ne ha ufficializzata la candidatura e infine il colpo didella rinuncia di Biden con passaggio di testimone a Harris. Notizie e commenti si sono susseguiti quasi senza dar tempo per un’analisi complessiva della. Eccola, partendo dai precedenti che spiegano la difficoltà di fare previsioni.