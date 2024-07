Da Ciampino a Parigi Gimbo Tamberi sull’aereo del presidente Mattarella | Il volo più emozionante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Posso dirlo? Ilpiùdella mia vita. Direi che non poteva iniziare meglio questa avventura olimpica, grazie per il ‘passaggio’", ha scrittosu Instagram ricevendo migliaia di commenti e "like". E dire che di voli, lui che è balzato sul tetto del mondo vincendo tutto quello che si poteva vincere nel salto in alto, ne ha fatti a non finire. Ma quello di ieri, stavolta in aereo, è sicuramente indimenticabile per Gianmarco. La punta di diamante dell’atletica ha viaggiato verso, sede dei Giochi a Cinque Cerchi, a bordo dello stesso velideldella Repubblica Sergio. Il capo dello Stato e il portabandiera della Nazionale, che sfilerà stasera alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2024, si sono incontrati all’aeroportoe, in pieno stileano, hanno scambiato quattro chiacchiere in maniera amichevole.