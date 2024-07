Parigi 2024 Curry | Obiettivo oro prima Olimpiade un’emozione incredibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il Team Usa si prepara all’esordio ai Giochi Olimpici di. La Nazionale di Steve Kerr è a caccia del suo quinto oro consecutivo e scenderà in campo domenica 28 luglio, ore 17.15, subito in una sfida che molto impegnativa contro la Serbia (nel Gruppo C con Porto Rico e Sud Sudan). Oggi, a, hanno parlato in conferenza stampa Steph, allapartecipazione ai Giochi, e Kevin Durant, alla quarta presenza nella manifestazione a cinque cerchi e con l’di diventare il primo uomo con quattro medaglie d’oro nella storia degli sport di squadre alle Olimpiadi. “Sono contento di aver avuto questa opportunità. Sono molto eccitato ed emozionato. Il nostroè la medaglia d’oro. Tutte le squadre sono delle potenziale contender al titolo. È la miavolta qui, mentre per Kevin (Durant ndr.) è la quarta.