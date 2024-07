Osservatorio idrico Il Po è ai massimi livelli Calderoni | Urgente piano infrastrutturale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il Po è aistorici. Sembra paradossale se solo ci sforzassimo di ricordare i titoli dei giornali, in questo periodo, di due anni fa quando siccità e cuneo salino funestavano il nostro territorio e non solo. Ma tant’è. Ciò che è emerso dall’permanente sugli utilizzi idrici nel distretto del Po è molto chiaro. I fiumi del distretto, complice anche lo scioglimento del manto nivale che a inizio stagione si presentava abbondante lungo tutto l’arco alpino, continuano a mantenere valori di deflusso mensili pari ai valoridel periodo e, in alcuni casi, anche maggiori. Rispetto al periodo 1991-2020, il fiume Po ha fatto registrare alla sezione di chiusura di Pontelagoscuro nuovi valoridi portata media mensile nei mesi di marzo e giugno (3.174 e 2.926 m3/s rispettivamente) e valori prossimi ainei mesi di aprile e maggio.