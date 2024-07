Siracusa si tuffa in mare per soccorrere tre minorenni in difficoltà | lui muore annegato loro scappano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Siinpertrein: luiNella mattina di martedì 23 luglio, un pensionato eroe ha perso la vita dopo aver salvato tre ragazze, presumibilmente, a Marina di Priolo, nella provincia di. Vedendo le giovani in pericolo, l’uomo ha agito immediatamente e si è lanciato in acqua, riuscendo a portarle in salvo. Tuttavia, per lui non c’è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo. Pensionato eroe Dalle prime ricostruzioni gli eventi si sarebbero verificati la mattina del 23 luglio. Tre ragazze, probabilmente, dopo essersi immerse in acqua, non sono riuscite a tornare a riva a causa delagitato. Un pensionato eroe, insieme a un altro uomo, si è gettato in acqua per salvarle. Tuttavia, l’atto di coraggio è costato la vita al settantenne, che è morto poco dopo.