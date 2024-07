Pienone alla villa comunale Imposimato per il doppio show di Gianluca Manzieri e degli Arteteca

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Maddaloni. Boom di presenze ieri sera nel teatro all’aperto della” di Maddaloni. Più di tremila persone, in prevalenza maddalonesi ma non solo hanno scelto di trascorrere la serata nella città della due torri per la serata organizzata nell’ambito del cartellone dell’estate maddalonese 2024 che ha avuto protagonisti il dje il duo comico. Grande la soddisfazione dell’assessorecultura, allo sport ed agli eventi Caterina Ventrone che ha curato in prima persona la rassegna e questa serata in modo particolare. “Volevo che questa serata fosse perfetta e lo è stata. Vedere così tante persone ieri sera, nonostante il caldo afoso, accorrere entusiasti, mi ha ripagata delle scelte fatte e del lavoro profuso.