J’accuse di Alicia Piazza | Fu falsificata la firma di Mike Trasferiti a Malta 100mila euro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Unafalsa messa a nome di mio marito". Spese fatte a insaputa della coppia. Persinoin un account a". È la verità raccontata ieri daRichter in tribunale, dove figura imputata per diffamazione nei confronti di Stefano Compagni, ex presidente e vice della Reggiana tra 2015 e 2017. Terminando la sua deposizione la modella americana e moglie di(l’ex patron della Reggiana calcio che anche ieri l’ha accompagnata in tribunale), ha spiegato quali sono stati i motivi che la spinsero nel 2018 a rilanciare dichiarazioni dal tono duro ai giornali. Ha raccontato di aver iniziato a occuparsi della società sportiva nel gennaio 2017, su richiesta del marito che aveva notato anomalie ma allora era fuori città.