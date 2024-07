I ristoranti diventeranno bakery? Tanti sono obbligati a cambiare format per la mancanza di personale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Andremo a mangiare nelleinvece che al ristorante? Suona strano, ma in realtà è ciò che avviene sempre più spesso nella vita quotidiana. Basta pensare alle pause pranzo. O anche agli aperitivi o apericena. La tendenza, però, comincia ad avere un peso importante e una diffusione estesa. Mario Sansone, patron di Marzapane a Roma che ha già annunciato il cambiamento, non ha dubbi: «Molti colleghi mi chiamano preoccupati e mi dicono che stanno pensando a nuovi, a nuovi modelli di impresa nell'ambito del mangiar fuori». Nomi non ne vuole fare. «In realtà inci pensano - afferma al telefono intercettato nella sala pesi della sua palestra - Molti di loro magari non hanno ancora le idee troppo chiare e sentono ancora come una diminuito il passaggio da ristorante a panetteria o a unsimile».