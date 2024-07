Cetriolini sottaceto | sfiziosi gustosi e super facili da preparare

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Isonoe saporiti, ma soprattutto sono indispensabili per un aperitivo in compagnia. Sono deliziosi da soli, e aggiungono gusto anche nei panini, in abbinamento con il tonno o con le verdure crude, con la carne alla griglia. Vivacizzano ogni piatto! E quando abbiamo in mente di organizzare una seratina speciale, li cerchiamo tra gli scaffali delmercato. Ma perché acquistarli, quando possiamo prepararli a casa, con le nostre mani? La ricetta è piuttosto semplice e una volta pronti, si conservano a lungo in dispensa, ben chiusi nei barattoli ermetici. Sarà il calore dell’aceto bollente a favorire la formazione del sottovuoto, ma facciamo sempre la prova. Quando si saranno raffreddati del tutto, premiamo al centro del coperchio.