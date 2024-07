Benevento svolta per i dipendenti del ‘Rossotono’ | ottenuto il contratto CCNL

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna buona notizia per i lavoratori del ‘Rossotono‘, ex Carrefour, di. Dopo lunghe trattative sindacali, l’Unione Generale del Lavoro (UGL), sotto la guida del segretario Alessandro Romano, ha raggiunto un importante accordo che garantirà continuità occupazionale per idel punto vendita. La firma delcollettivo nazionale di lavoro () per il settore commercio segna un passo fondamentale nella tutela dei diritti dei lavoratori. Un accordo che non solo stabilisce le condizioni lavorative, ma offre anche certezze in un contesto economico spesso instabile, permettendo dunque aidi guardare al futuro con rinnovata fiducia. L'articoloper idelilproviene da Anteprima24.it.