Le eterne lagne sui piatti che faceva la nonna e la noia della cucina rivisitata Il racconto di uno chef

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 luglio 2024) Andiamo ormai al ristorante come un tempo si andava a teatro. Con la stessa trepidazione e fame di scoperta. In alcuni casi, con più trepidazione ancora, perché a teatro ci andavano in pochi, mentre al ristorante ci andiamo quasi tutti. Siamo spesso più eccitati in attesa di una cena in un posto speciale rispetto al fruire una qualsiasi forma d’arte. Per un po’ ci siamo entusiasmati davvero tanto per le serie tv, ora nemmeno quelle bastano più. Poche cose ci danno quella sensazione di essere così tremendamente contemporanei come una cena nel posto giusto di cui abbiamo tanto sentito parlare. I registi, gli scrittori e gli artisti hanno sempre saputo che quell’attesa, quelle aspettative che abbiamo a lungo avuto per ciò che producono implicano delle responsabilità.