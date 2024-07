’La bellezza dell’imperfezione’ | serata a tema con Farinetti e Fortis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Oscare Albertodomani, alle 21, saranno nei giardini della Palazzina Azzurra, a San Benedetto, (in caso di pioggia al Teatro Concordia) ospiti dell’ultimo evento della VI edizione della rassegna letteraria e musicale ’in art’, organizzata dall’Associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica Annalisa Frontalini con il patrocinio e il sostegno del comune. Si preannuncia come unaimperdibile, sia per il, "Ladell’imperfezione", sia per gli ospiti. Imprenditore, scrittore internazionale, fondatore di Eataly e Green Pea, Oscaralle 21 presenterà il suo ultimo libro, ’10 mosse per affrontare il futuro. Una via nuova attraverso il piacere e la’, con letture a cura di Gianluca Marinangeli. Dialogheranno con l’autore l’avvocato e poeta Gianni Balloni e il magistrato e poeta Ettore Picardi. Lacontinuerà alle 22.