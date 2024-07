BBROTHERS sono fuori con ANNÌ feat NICOLA NITE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 23 luglio 2024) Da venerdì 12 luglio 2024 è disponibile in digitale e in radio il nuovo brano “” dei, frontman dei Tazenda. Ed è online il videoclip del brano sul canale YouTube deidal 12 luglio “” deiDa venerdì 12 luglio 2024 è disponibile in digitale e in radio “”, il nuovo brano dei, duo formato dai fratelli Domenico e Alberto Bazzoni,, frontman della band rock etnica Tazenda. “”, composto, scritto e prodotto interamente dai fratelli Bazzoni, anticipa il nuovo album di prossima uscita. Per l’ascolto: (https://bfan.link/anni).