Strage dei Georgofili Incontro con Luigi Dainelli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sarà un momento significativo per i ragazzi che partecipano al campo residenziale Estate liberi, quello di domani, martedì 23 luglio, quando incontreranno, presidente dell’Associazione dei Familiari delle Vittime delladi via dei. L’appuntamento è per le 17,30, nel giardino della zona Ronchi a Quarrata, tra via Allende e via Romero, che nel 2010 il Comune volle dedicare alle sorelline Caterina e Nadia Nencioni morte nel 1993 a Firenze nell’attentato terroristico di stampo mafioso. Oltre a Caterina di appena 50 giorni e Nadia di 9 anni, nell’esplosione procurata da un’autobomba morirono i loro genitori Fabrizio Nencioni (39 anni) e Angela Fiume (31 anni) e uno studente di 22 anni, Dario Capolicchio. Quaranta furono i feriti.