Parlato | Osimhen coinvolto come se non dovesse partire

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Manuel, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato dichiarazioni a “Radio Kiss Kiss Napoli”. Nel corso di “Radio Goal”, il giornalista hadi. Lo ha visto impegnarsise non. In effetti, in mattinata, il giornalista de “L’Equipe” Tanzi, in un post su Tweet, ha descritto un raffreddamento della trattativa tra PSG ed. Vedremo l’evolversi della situazione. Certo che una permanenza dirichiederebbe alla società di De Laurentiis un sacrificio economico notevole. La mancata cessione bloccherebbe poi auspicati ingressi nella formazione allenata da Antonio Conte.suCosì il giornalista di Sportitalia: “Ho vistose non. L’ultima seduta di allenamento a Dimaro è stata pazzesca, il ritiro s’è concluso con le fatiche vere.