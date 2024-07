Maddaloni | furgone in fiamme sulla Statale Appia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 22 luglio 2024). I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti questa mattina, alle ore 7:30, per l’incendio di uncon cassone refrigerato avvenuto lungo la stradatra i comuni die Santa Maria a Vico. La squadra VVF, con il supporto di un’autobotte, ? immediatamente intervenuta sul posto spegnendo l’ incendio che aveva totalmente coinvolto il veicolo e parte della vegetazione prospiciente la carreggiata, minacciando pericolosamente anche un’attività commerciale presente vicino. Per le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere momentaneamente la strada alla circolazione. Dopo aver spento l’incendio l’intera area è stata messa in sicurezza.