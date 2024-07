Kamala Harris è in corsa Torna in libreria l’autobiografia della vicepresidente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 – “Sono la prima donna, non sarò l’ultima”, dicevanel suo discorsovittoria sul palco di Wilmington nel 2020, entrando a pieno titolo nella storia degli Stati Uniti d’America. E adesso, dopo il ritiro di Joe Biden, è inper la candidatura a presidente. Avrà però solo pochi mesi per raccontare la sua storia e, soprattutto, il suo messaggio politico attraverso la campagna elettorale. Nel frattempo, per l’occasione,in“Le nostre verità”,dipubblicata per la prima volta in Italia nel 2021 con La nave di Teseo (tradotta da Giovanni Agnoloni). Nel libroracconta non solo la sua formazione e le sue radici, ma anche il coronamento di un percorso con la sua elezione adegli Stati Uniti.