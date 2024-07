Biden si ritira | la resa del presidente in 24 ore dalla decisione all’annuncio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Adnkronos) – Joeha deciso dire la candidatura per le elezioni nella serata di sabato 20 luglio. Il, circa 24 ore prima dell'annuncio ufficiale affidato a una lettera diffusa su X, ha informato anche i più stretti consiglieri e la famiglia di quanto sarebbe avvenuto. In sostanza, dopo settimane in cui ha L'articolosi: ladelin 24 ore,proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.