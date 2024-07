Ancora disagi per i treni in Valdisieve i sindaci si appellano alla Regione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 22 luglio 2024) PONTASSIEVE – Linea ferroviaria Borgo San Lorenzo – Firenze, via Pontassieve: venerdì (19 luglio) si è verificato l’ennesimo episodio di disservizio che ha portatoai pendolari. Un treno è stato lasciato fermo per un’orastazione di Compiobbi con i passeggeri a bordo non raggiunti da alcuna comunicazione, se non quella tardiva che li informava che il treno dove si trovavano sarebbe stato cancellato e che non era possibile nessun trasporto sostitutivo. L’episodio, che si aggiunge alle molteplici criticità degli ultimi mesi, ha spinto idei Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Reggello, Londa e San Godenzo a scrivere all’assessoratomobilità dellaToscana per chiedere un incontro e l’apertura di un tavolo di discussione, per poter intervenire con gli strumenti a disposizione nei confronti del gestore del servizio.