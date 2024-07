Neonato di tre mesi picchiato dal padre finisce all’ospedale Gaslini di Genova

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) Undi soli treè stato ricoverato d'urgenza con lesioni al craniodiper le botte ricevute daldurante una lite la notte scorsa con la madre in una piazza a Borzonasca, nel Levante di. Anche la mamma è rimasta ferita nel tentativo di difendere il piccolo. La coppia stava passeggiando quando il26enne ha iniziato a colpire il piccolo e la madre che lo teneva in braccio. Alcune persone e i carabinieri hanno prestato le prime cure al bambino e alla donna. Disposto il trasferimento del bambino al, e della madre per ferite al volto e agli arti. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, la magistratura segue il caso.