Migliaia di persone alla Notte Blu | Questa è la Tirrenia che vogliamo

(Di domenica 21 luglio 2024) Non ha tradito le aspettative la dodicesima edizione dellaBlu di, l’appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, che tra musica, divertimento per grandi e piccoli, trampolieri, sport e shopping ha animato ladel lungomare pisano. Tantissimehanno partecipato agli eventi, parte del cartellone di Marenia Non Solo Mare, che si sono nei quattro palchi dislocati tra viale del Tirreno, piazza Belvedere e la zona di Ciclilandia. Mattatore della serata, Sergio Friscia, noto volto televisivo, che ha divertito e fatto bre il pubblico tra gag esilaranti e i più grandi successi musicali degli anni ‘80 e ‘90. "Una conferma che laBlu non si smentisce mai - commenta soddisfatto Virgilio Ruglioni, presidente di Confcommercio-. È stata una bellissima serata, con tantissime famiglie ed entusiasmo:è lache".