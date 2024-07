LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Alessio Coppola è d’oro nei 5 km di marcia! Argenti per Crotti e Borromini bronzi Vidal e Ardizzone

Leggi tutta la notizia su oasport

18.55: Anche Njerve supera 4.00 al primo tentativo e va al comando dell'asta 18.50: La grreca Boumpoulidi e la ceca Krutilova superano 4.00 al primo tentativo 18.46: BRONZOOOOOOOOOOO! L'azzurro con il nuovo record italiano under 18 chiude al terzo posto con 51?38 i 400 ostacoli. Vittoria per il ceco Rada con il nuovo record europeo juniofres 49?42, argento per l'altro ceco Vana con 51?12. Ottavo posto per l'azzurro Mancini con 53?49 18.41: Due gli azzurri al via della finale dei 400 ostacoli, Tommasoe Diego Mancini, a caccia di un risultato di prestigio 18.38: Peccatyo per Sofia Copiello! L'azzurra con il nuovo record personale di 59?18 si classifica al quarto posto ai piedi del podio.