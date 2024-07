Vacanze e traffico Bollino rosso sulla 36

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Primo esodo estivo daStatale 36. Lo prevedono gli esperti di Anas. "Lungo la nostra rete, per l’ultimo weekend di luglio è attesoin costante aumento – spiega l’ad di Anas, Aldo Isi -. Si prevedenella mattinata di oggi, sabato 20 luglio, e nel pomeriggio di domani, domenica: spostamenti in crescita, a causa delle prime partenze e soprattutto per brevi weekend verso le località di villeggiatura, sabato mattina dai grandi centri urbani e viceversa domenica pomeriggio verso le grandi città". Tra le arterie più trafficate c’è appunto anche la Statale del lago di Como e dello Spluga, su cui, il mese scorso, durante i giorni e nei tratti di punta, sono stati contati fino a quasi 120mila transiti al giorno, 20mila solo di notte e 8mila di mezzi pesanti.