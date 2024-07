Tour de France 2024 | Tadej Pogacar non lascia nulla agli avversari! Quinta vittoria di tappa Vingegaard sconfitto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) “Domani lascerò andare via la fuga e mi godrò la Ma Gialla”: parole e musica di. Non è stato assolutamente così: lo sloveno infatti fa cinque vittorie diin questa edizione deldenella quale hato veramente le briciole. Altra sinfonia in quel di Col de la Couillole per il fuoriclasse della UAE Emirates che chiude i conti in classifica generale (se mai fossero stati aperti) alla vigilia della cronometro finale. Anche oggi il primo tratto di gara è stato intensissimo, con il consueto sparpo generale in gruppo. Tantissimi scatti, a muoversi anche uomini da top-10 come Gee, Buitrago e Ciccone, con la UAE Emirates costretta a mettere al sicuro la situazione. Dopo il primo GPM di Col de Braus si è andata a formare però la fuga giusta.