L’elegia fondamentalista e misogina di J D Vance

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 luglio 2024) «Credo che l’aborto abbia trasformato la nostra società in un luogo in cui vediamo i bambini come un fastidio, un inconveniente da buttare via piuttosto che una benedizione da nutrire. Eliminare l’aborto significa innanzitutto proteggere i nascituri, ma anche rendere la nostra società più pro-bambini e pro-famiglia», diceva nel 2021 J.D,, il senatore dell’Ohio nominato lunedì scorso da Donald Trump vicepresidente dei Repubblicani. La sua nomina sembra rassicurare la classe media e operaia bianca, che si sente minacciata da tutto, dagli immigrati, da chi avrebbe voluto un sostegno all’Ucraina meno forte, dalla concorrenza cinese. Dall’aborto, dalle carriere alias e dai matrimoni gay. Ex-marine e antiabortista potrebbe essere descritto in breve.