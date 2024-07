Brescia il manifatturiero è in difficoltà | piccole e medie imprese messe a dura prova

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Segnali di preoccupazione delno. Lo segnala Confartigianato che, sulla base di un sondaggio realizzato dalla viva voce degli imprenditori, ha tracciato un quadro dello ‘stato di salute’ dellene e lombarde a metà anno. A ciascuna impresa è stato chiesto di indicare la dinamica - aumento, stabile, riduzione - nei primi sei mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo di un anno fa. A, il saldo, dato dalla differenza tra la quota di quante indicano un aumento e di quante una riduzione del trend escludendo chi indica stabile, risulta negativo e quindi in prevalenza in riduzione, per 5 variabili su 11: produzione (-11,1 punti percentuali), margini di profitto (-32,4), ricerca personale (-9,7 punti percentuali), ordini ricevuti (-2,7) e investimenti (-23,1).