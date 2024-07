Un primo video gameplay di Unkwon 9 | Awakening

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di scoprire Unknown 9:con otto minuti dicommentati da Christophe Rossignol, direttore creativo di Reflector Entertainment. Nel, Christophe illustra la fase di esplorazione e i diversi stili di combattimento, da quelli più discreti a quelli più distruttivi, sfruttando la meccanica dell’attraversamento, con cui Haroona può prendere il controllo dei propri nemici e disporli in posizioni tattiche per ottenere un vantaggio in battaglia. Ilmostra alcune delle ambientazioni che Haroona potrà raggiungere, come il deserto della Mauritania o le giungle dell’India, nonché le prime abilità sbloccabili durante il gioco, dando così un nuovo assaggio di questa incredibile avventura in tutto il mondo.