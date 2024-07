UFFICIALE – Inter doppia cessione per il settore giovanile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’ha definito unaper il. Ecco i ragazzi che lasciano la società e si trasferiscono comunque nelle vicinanze a livello geografico. NEOPROMOSSA IN SERIE C – “Alcione Milano 1952 annuncia l’acquisizione del diritto delle prestazioni sportive di Giuseppe Alessandro Mazzola. Centrocampista classe 2005, arriva dall’. È il secondo rinforzo dalla società nerazzurra dopo quello di Giacomo Stabile, sempre classe 2005. 19 anni lo scorso 8 giugno e nativo di Roma, muove i primi passi sui campi di provincia della capitale prima di passare alla Lazio, dove ci rimane un totale di sei anni prima del trasferimento a Milano, sponda nerazzurra. Si concretizza nell’estate del 2019, la prima finestra disponibile per andare a giocare fuori regione.