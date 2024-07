Reggia di Caserta al via visite speciali per famiglie e laboratori per bambini

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 19 luglio 2024). Al via alladie i percorsi tematici organizzati da Opera. Ogni sabato dal 20 luglio al 24 agosto, alle ore 12, visita cono “Una Galleria di ritratti”. Il ritratto di un sovrano non trasmette soltanto il ricordo delle sue fattezze e fisionomia, ma restituisce a chi lo osserva anche qualcosa del suo carattere e della sua anima. Questo fortunato genere artistico può essere una chiave di accesso interessante per una lettura interdisciplinare fra arte e storia, riflesso della moda e dei costumi di un’epoca, specchio della psicologia e delle emozioni attraverso le espressioni dell’effigiato, la sua posa, la sua acconciatura, lo sfoggio degli abiti e dei gioielli.