L' urgenza di disporre dei Test di nuova generazione per una efficace azione di prevenzione e cura del tumore al seno

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 18 luglio 2024 - Camera dei Deputati. Si è tenuto ieri, su iniziativa istituzionale dell'On. Patriarca, l'evento conclusivo della Consensus on NGS/LBx in Oncology, progetto al quale hanno preso parte i massimi esperti nell'ambito dell'oncologia di precisione. L'analisi del gruppo di lavoro ha messo in evidenza l'di rendere accessibili iNext Generation Sequencing per la profilgenetica tramite biopsia (solida e liquida) necessari all'individudelle terapie oncologiche più appropriate, sia con l'utilizzo di farmaci già disponibili in Italia sia in sperimentclinica, con focus particolare sul breast cancer.