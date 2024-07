Carolyn Smith ricoverata in ospedale | lei smentisce su Instagram

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le notizie corrono veloci, ma non sempre sono verificate: è il motivo per cuisi è trovata costretta a smentire il suo ricovero in. Il suo “Spa Day” è conosciuto dai fan e dagli utenti che la seguono sui social: è un termine che ha coniato per descrivere la seduta di chemioterapia a cui si sottopone ogni tre settimane. Su, con un video, ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute.il ricovero inL’insegnante di ballo e grande protagonista della giuria di Ballando con le Stelle,, si è sottoposta al trattamento contro il cancro, come fa ogni tre settimane da quando è tornato. Su, ha condiviso uno scatto, con un titolo: “Spa Day”. Un modo per esorcizzare il trattamento, che, però, è stato frainteso: da lì, la condivisione di alcune notizie sul suo ricovero in