Cambiaghi con una fame da Orso | Voglio lasciare il segno a Bologna

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non capita tutti i giorni di trovare un ragazzo di ventiquattro anni che, arrivando in una piazza nuova, ha l’umiltà di ammettere che il suo obiettivo è quello di replicare il perc, in rossoblù e in azzurro, di un compagno di squadra che ha solo tre anni più di lui e che, fino a prova contraria, fino a ieri non era mai stato il modello di nessuno. Il ragazzo in questione è Nicolò: il compagno a cui si ispira è invece Riccardolini. Gonfierà il petto d’orgoglio l’dopo le belle parole spese ieri dal neo rossoblù, presentato a Casteldebole dal diesse Marco Di Vaio. "Rifare il percdilini per me sarebbe un onore – ha detto–. Riccardo è uno degli esterni che segnano di più, fa tanti gol ed è arrivato alla nazionale. Anche per me la nazionale maggiore è un sogno e spero di diventare un giorno il giocatore che è oggilini per il".