Vamos a Bailar Esta vida nueva inno dell’estate | non tutti conoscono questi retroscena su Sanremo e sul video

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Paola Iezzi, alla viglia del suo impegno come giudice di X Factor, racconta alcuni ineditilegati a. Lunga intervista al Corriere per Paola Iezzi, la Paola del duo Paola e Chiara, alla vigilia della nuova esperienza della cantante come giudice di X Factor (assieme a Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro, di cui ha parlato ma di cui non proporremo in qusede le opinioni). Tra i tanti aspetti emersi, i più interessanti sono quelli legati a ‘)’, canzone uscita ormai quasi 25 anni fa (era la primavera del 2000 quando usciva – prima del trionfo estivo). Ma prima di parlare di andare a vedere gli interessantilegati alla canzone oggi ritenuta undell’orgoglio gaio, riportiamo un altro paio di passaggi che riteniamo valga la pena ricordare.