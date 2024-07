I livelli di assistenza sanitaria diminuiscono in tutto il Paese E si allarga il divario tra Nord e Sud

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nonostante i servizi degli ospedali migliorino, l’sul territorio e, soprat, i servizi di prevenzione come le vaccinazioni e gli screening peggiorano. Aumentano anche le differenze tra le aree del: iltra Sud eè sempre maggiore. Soltanto due Regioni meridionali garantiscono pienamente ai propri cittadini iessenziali di(Lea). “Il monitoraggio del ministero della Salute sulle cure essenziali conferma che la frattura strutturale trae Sud delnon solo non accenna a ridursi, ma addirittura si amplia”, afferma in una nota Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ha studiato le tendenze della sanità pubblica dopo i nuovi dati diffusi in queste ore. Il peggioramento, secondo Cartabellotta, avviene “proprio nel momento in cui entra in vigore la legge sull’autonomia differenziata”.