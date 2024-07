Federico Ruffo chi è il nuovo conduttore di Filorosso? Dalla moglie alla laurea scopriamo tutto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 18 luglio 2024)è ildi, il programma di approfondimento e reportage in onda su Rai Tre.di seguitociò che lo riguarda, sia della sua vita privata sia di quella professionale! Leggi anche: Manuela Moreno, chi è la conduttrice die del Tg2? Giornalista televisivo molto conosciuto,è stato scelto comedi, la trasmissione di Rai Tre dedicata ad approfondire i fatti salienti accaduti nella nostra penisola, e non solo, cercando di far chiarezza. Conosciamolo meglio! View this post on Instagram A post shared by(@fedeoff) Etàha 45 anni: è nato a Roma il 17 febbraio 1979, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.