Cocaina armi e denaro Giovane pusher alla sbarra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Viaggiava in auto con 63 dosi dipronte per essere smerciate. La cosa però non era sfuggitapolizia che, durante la notte, aveva tratto perquisito anche la sua abitazione, rinvenendo un machete, una pistola e. A quel punto aveva tentato la fuga e per lui, un albanese di 30 anni irregolare sul territorio nazionale, erano scattate le manette. Il, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e finirà sotto processo per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione era scattata nel settembre scorso, intorno alle tre, quando gli agenti della squadra volanti, nel corso dei servizi di controllo avevano intimato l’alt a una vettura con il 30enneguida.