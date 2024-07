Cosa c’è di vero e di falso nel Padre Pio di Abel Ferrara

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Pio diarriva nelle sale il 18 luglio. Tra accuratezza storica e spiritualità, il film del regista racconta un pezzettino della vita del frate proclamato santo da papa Giovanni Paolo II nel 2002, con Shia Labeouf nella parte del protagonista. Ma chec’è dinella storia che vedremo sul grande schermo? Presentato alle Giornate degli autori alla Mostra del cinema di Venezia due anni fa,Pio arriva adesso nelle sale dal 18 luglio, dopo l’anteprima al Taormina Film Festival. Un film chedefinisce «una sorta di documentario». Che, poi, è la definizione che ama attribuire a tutti i suoi progetti, che siano fiction o veri documentari come Turn in the Wound, sulla guerra in Ucraina, presentato all’ultima Berlinale, e, poi, più di recente al Biografilm festival di Bologna.