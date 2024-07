The Traitors in arrivo su Prime Video un nuovo reality show coi Vip che ricorda La Talpa | ecco il meccanismo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 16 luglio 2024) Il prossimo ottobre, terminata la messa in onda della seconda edizione stagione di Temptation Island, tornerà su Canale 5 La, storico format di Italia1 trasmesso per l’ultima volta nel 2008. Secondo le ultime indiscrezioni, al timone deldovrebbe esserci la conduttrice Diletta Leotta. Inoltre si vocifera che il primo concorrente ufficiale sia l’ex calciatore Nicola Ventola. Gli anni d’attesa e i continui rinvii nella realizzazione della nuova edizione de Lahanno però favorito la concorrenza. Nel corso della presentazione dei palinsesti 2024-2025 diin Italia, infatti, è stato confermato l’di , previsto per il 2025. The, creato nei Paesi Bassi e famoso a livello internazionale con oltre 25 adattamenti, è unpsicologico carico di suspense. Condito di intrighi, tradimenti e inganni.