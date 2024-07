Se hai voglia di sperimentare con un nuovo taglio di capelli potresti trovarlo guardando Il Gladiatore 2

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Se sei alla ricerca di tagli diuomo interessanti per questa stagione, sappi che c’è qualcosa che sta già dettando legge in questo campo. È infatti uscito l’attesissimo trailer de Il2, sequel del leggendario film del 2000 con un in formissima Russell Crowe. All'epoca il blockbuster aveva lanciato numerose tendenze nel mondo del grooming e, oggi, con questo preziosissimo trailer (per il film dovremo aspettare novembre), abbiamo un'anteprima dei tagli diuomo che il cast d’eccellenza presenterà sul grande schermo. Ce ne sono di tutte le lunghezze e forme, ognuno con la propria personalità forte e distintiva. Questi tagli diuomo sono perfetti per la stagione: l’estate è finalmente arrivata e l’autunno si prevede comunque mite.