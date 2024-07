Prato una passeggiata di beneficenza per il Meyer | ecco I Quattro Ponti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Coniugare attività sportiva e, con l'obiettivo ultimo di raccogliere fondi per una buona causa: lo scopo ultimo è quello di sostenere la ricerca sui timori cerebrali infantili e dell'età evolutiva per il reparto di neuro-oncologia del. E' quanto promette la prima edizione de “I”, la camminata diorganizzata da Almanacco Eventi, Podistica Pratese e le associazioni “Amica del” e “La Forza di Giò”. Un'iniziativa che prenderà il via domani alle 20, con partenza dal playground del Serraglio. Il costo di iscrizione è di 10 euro (chiamando per informazioni il numero 3516245434) e i partecipanti potranno scegliere fra un percorso più breve di 3 km e uno più articolato superiore ai 7 km.